В Тюмени ожидается похолодание

На этой неделе синоптики прогнозируют в Тюмени снижение температуры. Сегодня, 7 августа, ожидается до 19 градусов тепла, день пройдет без осадков.

Во вторник и среду температура воздуха днем составит около 20 градусов, возможен дождь с грозой. В четверг столбик термометра не поднимется выше 17 градусов тепла, а в пятницу похолодает до плюс 14.

В выходные, по предварительному прогнозу, ожидается плюс 16-18 градусов, пройдет небольшой дождь.