Тюменцы хотят сняться в короткометражке о любимом городе

Более 130 тюменцев разного возраста и опыта прислали заявки на кастинг в фильм Cherchez la femme во время основной волны отбора. Ее предварительные итоги станут известны на в начале этой недели, а пока объявлена вторая волна: портфолио принимаются на почту tmn.film@gmail.com до 8 августа включительно.

Конкурс на получение роли в короткометражном фильме о Тюмени получился девять человек на место. При этом всего вакантных ролей – 15.

Продюсер картины Юлия Киселёва:

"Мы не ожидали, что количество заявок к дедлайну будет только расти. Поэтому мы решили объявить о второй волне отбора, чтобы дать возможность прислать портфолио и предложить свою кандидатуру в команду проекта".

Напомним, в теме письма нужно указать "КАСТИНГ", а в теле: возраст, рост, опыт (если есть), прикрепить две-три фотографии, одна из которых – в полный рост. Для двух ролей будет учитываться владение французским языком. С полным списком типажей можете ознакомиться в группе "ВКонтакте". Съемки запланированы на вторую половину августа. Точные даты будут оговариваться с выбранными артистами.

Авторы отмечают, что высылать заявки повторно не нужно: все письма обработаны и составлен "кадровый резерв". Предварительные итоги первой волны отбора в команду планируется подвести в понедельник-вторник. В середине этой недели отдельно состоится кастинг на детскую роль. В съемочной команде тоже есть вакантные места.

Многие из кандидатов не просто хотят роль в фильме, но и желают поддержать проект разными способами: кто-то технически и организационно, кто-то творчески и морально – пожелав удачи и успеха. "С такой активностью хочется работать еще усерднее. Уже сейчас мы поняли, что региональное кино должно жить и проект стартовал не зря", – сказала Юлия Киселёва.

Поддержать творческий проект можно и материально: сбор средств для обеспечения съемочного периода ведется на сайте planeta.ru

Руководитель проекта, режиссер и со-сценарист Александр Исыпов - о будущем фильме: