В Тобольске начались съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"

Съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство" стартовали в Тюменской области, основной локацией по сюжету станет именно Тобольск, сообщает информцентр правительства ТО.

Зрители увидят, как был обустроен быт царской семьи здесь, отметил генеральный продюсер киноленты Олег Урушев. Режиссер-постановщик — Василий Чигинский, автор сценария — Сергей Козлов. В главных ролях — Виталий Кищенко, Ксения Кутепова.

Дал старт началу съемок, разбив символическую тарелку, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.