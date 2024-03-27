В Тобольске начались съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"

09:10 27 марта 2024
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Съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство" стартовали в Тюменской области, основной локацией по сюжету станет именно Тобольск, сообщает информцентр правительства ТО.

Зрители увидят, как был обустроен быт царской семьи здесь, отметил генеральный продюсер киноленты Олег Урушев. Режиссер-постановщик — Василий Чигинский, автор сценария — Сергей Козлов. В главных ролях — Виталий Кищенко, Ксения Кутепова.

Дал старт началу съемок, разбив символическую тарелку, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Теги: Андрей Пантелеев , кино , съемки , творчество , Тобольск
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