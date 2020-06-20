В Тюмени снимут продолжение фильма о женщинах-заключенных

Источник: продюсерский центр BAZA

Тюменцы снимут документальный фильм "*#звездочкарешетка: 5 лет спустя", который расскажет о женщинах-заключенных. Средства на реализацию авторы проекта получили в рамках победы в конкурсе Фонда президентских грантов. На создание киноленты выделено финансирование в размере почти 1,7 млн рублей.

Документальная лента расскажет о женщинах-заключенных исправительной колонии № 13 Тобольска и тех, кто вышел на свободу. "*#звездочкарешетка: 5 лет спустя" станет продолжением картины, снятой в 2016 году. В фильме авторы покажут, как сложилась жизнь у пяти главных героинь картины, с какими трудностями они столкнулись в заключении и повседневной жизни на свободе, пишет "Мегатюмень".

"Когда мы снимали первый фильм, у нас не было подобного опыта. Зато сейчас сможем раскрыть тему "женщина — тюрьма" с разных сторон. Некоторые героини уже находятся на свободе. Постараемся ответить на вопросы: как происходит сейчас ресоциализация женщин, вышедших из мест лишения свободы? Почему гендерный признак делает факт заключения несравнимо тяжелее? Какие трудности испытывают такие женщины в обществе и какие трудности испытывает общество с ними? Какую роль играют мужчины в этих историях?", — отмечает продюсер фильма Анна Румянцева.

Отметим, одним из режиссеров продолжения фильма станет Данил Чащин, режиссер театра и кино, гран-призер и лауреат международных, всероссийских театральных и кинофестивалей, номинант Национальной театральной премии "Золотая Маска", а также участник специальных программ "Russian Case" и "Детский weekend", член гильдии театральных режиссеров России.