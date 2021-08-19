В Тюмени будут снимать фильмы 150 кинематографистов

150 кинематографистов станут участниками всероссийского кинопроекта "Снять за 72 часа", с 22 по 25 августа горожане смогут увидеть их за работой в разных локациях Тюмени.

"Снять за 72 часа" — проект, на котором молодые кинематографисты со всей страны под руководством экспертов снимут кино в локациях Тюмени. В течение трех суток участники объединятся в съемочные команды и создадут более 30 короткометражных фильмов. Лучшие работы получат фестивальное продвижение", - сообщили в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис", который является организатором проекта.

Основной целью проекта является развитие регионального кинематографа и погружение участников в атмосферу создания большого кино, отмечают организаторы.