Тюменец предложил свою базу отдыха для съемок второго сезона "Слово пацана"

Один из тюменских бизнесменов, владеющий базой отдыха с термальными источниками в стилистике советских времëн, выразил готовность предоставить курорт для съемок нового сезона популярного сериала "Слово пацана", сообщается в Telegram-канале Тюменского отделения Союза журналистов РФ.

"Интерьер зданий тюменского курорта, жилые комнаты и арт-вагоны, расположенные на территории, отражают атмосферу 80-90-х годов. Здесь можно найти множество атрибутов той эпохи. Тюменец обратился к создателям фильма, Жоре Крыжовникову и Андрею Золотареву, с предложением использовать территорию термального курорта для съемок продолжения сериала", - указано в сообщении.