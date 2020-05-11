Фильм и сериал про войну снимут с участием тюменских подростков

В Тюмени завершились кастинги по отбору актеров подросткового возраста в тюменский мини-сериал "Сквозь камни" и большое российское кино "Отряд С". 23 встречи с местной молодежью провели еще до введения в регионе режима повышенной готовности, затем кастинг проходил в онлайн-формате.

Организаторами акции "Кастинг С" выступили команды центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" и продюсерского центра BAZA.

"Мы проводим кросскультурный проект по вовлечению столицы Западной Сибири в большой кинопроект. Это будет история про защитников Аджимушкайских каменоломен, куда в годы войны, уходя от фашистов, спустились по разным данным от 13 до 17 тысяч человек, а на поверхность вышли только семеро – к сожалению, они попали в плен", – прокомментировала программный директор проекта Анастасия Малахова.

В феврале и марте кастинги проходили в школах, загородных лагерях и крупных ТРЦ. В последние дни апреля юноши и девушки сами записывали видеовизитки и отсылали организаторам. Благодаря акции удалось не только отобрать подростков для съемок в фильме и сериале, но и создать тюменскую актерскую базу.

Руководитель проекта Алена Истомина отметила, что проводится параллельно большая патриотическая и просветительская работа: подросткам показали фильм Андрея Зубова "Одна Победа" и рассказали про подвиг защитников Керчи.

За все время команде пришлось отсмотреть более 3 тысяч человек, в общий рейтинг включили только 500. Теперь специалистам предстоит выбрать главных героев и определиться с массовкой. Уже известно, что основной персонаж кинопродукта – мальчик Ваня, который из нашего времени с помощью "хронодайвинга", революционной технологии для погружения в историю, попадает в 1942 год, прямо в эпицентр военных событий. Съемки были запланированы на май. Локации развернутся в Тюмени, Керчи и Москве, пишет "Тюменская область сегодня".