Тюменцы могут принять участие в кастинге для участия в спектакле

В Благотворительном фонде развития города Тюмени обсудили тему спектакля, который самодеятельная труппа организации поставит в рамках проекта "Традициями сильны". Он стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года.

В областной столице произойдет головокружительное объединение театра, литературы, краеведения и моды. Проект свяжет четыре культурные инициативы, одна из которых спектакль театральной труппы БФРГТ.

– Было решено, что благотворительный спектакль должен оживить картинки балов-маскарадов: в них много забавного и поучительного. Еще одной сюжетной линией, возможно, станут истории про призраков. Говорят, их в Тюмени немало, – сообщила корреспонденту Тюменской область сегодня исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Принять участие в постановке может каждый. Весной среди горожан будет объявлен кастинг. Премьера спектакля состоится в сентябре.