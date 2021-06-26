В Тюмени проведут кастинг на музыкальное шоу

В Тюмени пройдет кастинг на участие в новом шоу одного из крупных музыкальных каналов "Караоке в большом городе". Первым этапом необходимо подготовить видеовизитку.

Как сообщили организаторы, это народный музыкальный проект. В нем участники поют караоке на улицах своего города, чтобы выиграть денежные призы. В шоу также примет участие Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Ведущим станет артист Дмитрий Красилов, более известный широкой публике как "пухляш из Little Big".

Для участия в шоу нужно направить видеовизитку организаторам в WhatsApp до 27 июня. К заявке указать ФИО, точный возраст, город. К слову, участниками могут быть только совершеннолетние. Длина видео должна быть в пределах 1 – 1,5 минут, пишет "Тюменская область сегодня".