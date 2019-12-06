В Тюмени объявили набор детей в труппу для постановки мюзикла

В Тюмени пройдет кастинг в труппу детского мюзикла "Счастливым буду". Проект будет реализован на средства из Фонда президентских грантов молодежным театром-студией "Быть".

Проект "Счастливым буду" направлен на формирование у детей и подростков поиска верного выхода из трудной психологической ситуации. В основе сюжета мюзикла "#СчастливымБуду" проблемное существование детей 8-17 лет в школе. В связи с плохой успеваемостью на ребенка оказывается негативное психологическое воздействие со стороны родителей, учителей, сверстников, сообщает на сайте Фонда.

В труппу будет набрано до двадцати детей. Работать с юными актерами будет профессиональная творческая команда: режиссер, художник, музыкальный руководитель, композитор, аранжировщик, хореограф, педагог по вокалу с опытом работы над театрально-музыкальными проектами.

Кастинг будет проходить 22 декабря с 16:00 в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий". Регистрация здесь.