В Тюмени объявили набор детей в труппу для постановки мюзикла

17:00 06 декабря 2019
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В Тюмени пройдет кастинг в труппу детского мюзикла "Счастливым буду". Проект будет реализован на средства из Фонда президентских грантов  молодежным театром-студией "Быть".

Проект "Счастливым буду" направлен на формирование у детей и подростков поиска верного выхода из трудной психологической ситуации. В основе сюжета мюзикла "#СчастливымБуду" проблемное существование детей 8-17 лет в школе. В связи с плохой успеваемостью на ребенка оказывается негативное психологическое воздействие со стороны родителей, учителей, сверстников, сообщает на сайте Фонда.

В труппу будет набрано до двадцати детей. Работать с юными актерами будет профессиональная творческая команда: режиссер, художник, музыкальный руководитель, композитор, аранжировщик, хореограф, педагог по вокалу с опытом работы над театрально-музыкальными проектами.  

Кастинг будет проходить 22 декабря с 16:00 в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий". Регистрация здесь.

Теги: дети , кастинг , творчество , театры
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