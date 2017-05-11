Тюмень за день: 11 мая

Последний звонок услышат больше 9 тысяч тюменских выпускников

Последний звонок пройдет во всех школах Тюмени 23 мая. На этот раз девятый класс окончат 6 400 ребят, одиннадцатый — более 3 300.

За неделю в регионе клещи покусали больше тысячи человек

В Тюменской области 2457 обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано на 10 мая. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Тюменцам покажут, как изменится зона отдыха рядом со строящимся аквапарком

В Тюмени сделать привлекательной для горожан и туристов обещают территорию, соседствующую со строящимся аквапарком в заречных микрорайонах. Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции рассказал директор по связям с общественностью компании "Сибинтел-холдинг" Марк Добрянский. По его словам, паводок преобразившейся зоне отдыха грозить не будет, она станет безопасной, красивой и востребованной.

На выходных в Тюмени откроют велосезон

Традиционный пробег любителей двухколесного транспорта "Велогон" пройдет в Тюмени 13 мая. Велогруппы по десять человек стартуют от ЖР "Преображенский" (парковка у дома № 10 на улице Протозанова) в 9.00. Маршрут велопрогулки и его финишная точка как и прежде держатся в секрете. По замечанию организаторов, расстояние до пункта назначения составит не больше 25 километров.

Пятнадцать тюменских призывников отправятся в президентский полк

Пятнадцать новобранцев из Тюменской области отобрали для службы в президентском полку. Торжественные проводы юношей пройдут в Тюмени 16 мая в 12 часов у Исторического сквера у мемориала "Вечный огонь".