На выходных в Тюмени откроют велосезон

Традиционный пробег любителей двухколесного транспорта "Велогон" пройдет в Тюмени 13 мая.

Велогруппы по десять человек стартуют от ЖР "Преображенский" (парковка у дома № 10 на улице Протозанова) в 9.00. Маршрут велопрогулки и его финишная точка как и прежде держатся в секрете. По замечанию организаторов, расстояние до пункта назначения составит не больше 25 километров.

В 13.30 состоится открытие мероприятия, затем пройдут командные конкурсы и мастер-классы от асов велосипедной езды. В 18.15 участники организованно двинутся в сторону города.

Велосипедистам рекомендуют взять запасную камеру, насос, спрей от клещей, чай и что-то на перекус.

Участие в "Велогоне" бесплатное. Велосипедисты младше 16 лет могут участвовать в фестивале при наличии заявления родителя о согласии.