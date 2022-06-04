Как выбрать велосипед для города, рассказали тюменцам

Как выбрать велосипед, рассказал велосипедист Михаил Матюхин.
Если нужно быстро добраться из одного места в другое, подойдет шоссейный дорожный велосипед. Но нужно учитывать - он годится только для ровных дорог: без кочек и камней. Куда универсальнее горные варианты.
"У горных велосипедов полуспортивная посадка, к нему можно прикрепить детское кресло, сумку, фляжки. К тому же на нем можно съехать с прямой и ровной дороги в лес, заехать на тротуар или бордюр", - объясняет опытный велосипедист.
Опираться при выборе горного транспорта нужно и на свое тело. Каждому росту соответствует свой размер. Как с одеждой, есть S, L, XXL, для низких людей - XXS.
"Когда мы садимся на велосипед, нога должна быть прямой, чтобы был правильный угол наклона. Это разгрузит поясницу, плечевой и кистевой суставы", - рассказал Вслух.ру сотрудник веломагазина Юрий Лукиных.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru