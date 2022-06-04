Как выбрать велосипед для города, рассказали тюменцам

Как выбрать велосипед, рассказал велосипедист Михаил Матюхин.

Если нужно быстро добраться из одного места в другое, подойдет шоссейный дорожный велосипед. Но нужно учитывать - он годится только для ровных дорог: без кочек и камней. Куда универсальнее горные варианты.

"У горных велосипедов полуспортивная посадка, к нему можно прикрепить детское кресло, сумку, фляжки. К тому же на нем можно съехать с прямой и ровной дороги в лес, заехать на тротуар или бордюр", - объясняет опытный велосипедист.

Опираться при выборе горного транспорта нужно и на свое тело. Каждому росту соответствует свой размер. Как с одеждой, есть S, L, XXL, для низких людей - XXS.

"Когда мы садимся на велосипед, нога должна быть прямой, чтобы был правильный угол наклона. Это разгрузит поясницу, плечевой и кистевой суставы", - рассказал Вслух.ру сотрудник веломагазина Юрий Лукиных.