RECORDный велоквест отгремел в Тюмени

Фото: Александр Гревцов

Третий ежегодный RECORDный велоквест отгремел в эту субботу в Тюмени!

Главная танцевальная станция ворвалась в солнечное окно дождливой весны, собрала рекордное количество участников - 92 человека. Всего в этот раз был заигран 31 чек-поинт, а это - около 2000 километров отличных тюменских велосипедных трасс. RECORDный велоквест объединяет не только тюменский любителей погонять на велосипеде, но и спортсменов из других стран, в этом году среди участников - ребята из Колумбии.

Начался квест с горячей разминки ведущей шоу "Мега Утро" Насти Кириленко, стартанули участники с площади Цветного бульвара, чтобы искать коды на территории ОК SALUT, крутить педали в сайкл-студии STRELKA и разгадывать загадки на точках с мороженым "Купино".

Кроме того, требовалось находить по фото локацию, разгадывать загадки, головоломки, собирать максимальное количество баллов и эмоций. На кону стояли два уикенда в загородном клубе "Адмирал", квартальные абонементы в сайк-студию STRELKA, сертификаты в "Руки Вверх бар" и многое другое.

Победителями парного зачета стала команда Snikers, в одиночном отличился Александр Sanjjjjok. Ребята выполнили все задания квеста и собрали максимальное количество бонусов в эфире радио "Рекорд Тюмень" (88.8 FM), а ведь именно эти загадки помогли участникам собрать рекордные баллы.

Радио Record выражает благодарность всем участникам и партнерам, желает отличного велосипедного сезона и ждет тюменцев в следующем году на уже четвертый RECORDный велоквест. Возрастная категория 12+

Партнеры проекта: апартаменты с видом на набережную SALUT, фабрика натурального мороженого "Купино" и сеть сайкл-студий STRELKA.