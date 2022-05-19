Третий RECORDный велоквест стартует в Тюмени 28 мая

Радио "Рекорд Тюмень" представляет третий ежегодный "RECORDный велоквест".
Все велосипедисты города знают, что RECORDный велоквест пропускать нельзя, ведь это возможность погонять на скорость по городу, разгадать загадки и головоломки на чек-поинтах recordного маршрута и собрать максимальное количество баллов и эмоций!
Дата ближайшего квеста - 28 мая, начало 13:00 на площади Цветного бульвара. Сбор участников на регистрацию - 28 мая в 11:30 на площади Цветного бульвара (напротив ЦУМа).
Главная танцевальная станция страны "Радио Рекорд" уже начала принимать заявки на участие в парном и индивидуальном зачетах. Регистрация продлится до 26 мая в группе "Радио Рекорд Тюмень" во "ВКонтакте".
Главный приз – загородный уикенд на большую компанию, а также призы и подарки от друзей и партнеров проекта. Победитель будет выбран и в парном и в индивидуальном зачете.
Партнеры проекта: апартаменты SALUT, фабрика натурального мороженого "Купино", сеть сайкл-студий STRELKA.
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