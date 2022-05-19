Третий RECORDный велоквест стартует в Тюмени 28 мая

Афиша предоставлена организаторами

Радио "Рекорд Тюмень" представляет третий ежегодный "RECORDный велоквест".

Все велосипедисты города знают, что RECORDный велоквест пропускать нельзя, ведь это возможность погонять на скорость по городу, разгадать загадки и головоломки на чек-поинтах recordного маршрута и собрать максимальное количество баллов и эмоций!

Дата ближайшего квеста - 28 мая, начало 13:00 на площади Цветного бульвара. Сбор участников на регистрацию - 28 мая в 11:30 на площади Цветного бульвара (напротив ЦУМа).

Главная танцевальная станция страны "Радио Рекорд" уже начала принимать заявки на участие в парном и индивидуальном зачетах. Регистрация продлится до 26 мая в группе "Радио Рекорд Тюмень" во "ВКонтакте".

Главный приз – загородный уикенд на большую компанию, а также призы и подарки от друзей и партнеров проекта. Победитель будет выбран и в парном и в индивидуальном зачете.

Партнеры проекта: апартаменты SALUT, фабрика натурального мороженого "Купино", сеть сайкл-студий STRELKA.