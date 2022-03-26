Правила движения напомнят тюменцам перед началом велосезона

Перед началом велосезона и сезона средств индивидуальной мобильности: самокатов, сегвеев и др., сотрудники ГИБДД рекомендую родителям повторить с детьми правила использования всех этих модных средств передвижения.

В минувшем году особенно выросло число ДТП с детьми на самокатах, при проезде ими пешеходных переходов не спешившись, выезде из дворов, выезде во дворах из-за припаркованного транспорта.

В Тюменской области сотрудники ГИБДД уже начали предупредительную работу с детьми и родителями в этом направлении: проводятся уроки, информация доводится на онлайн родительских собраниях.

В рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения" изготовлены и размещаются в точках продаж современных средств индивидуальной мобильности плакаты, памятки, открытки с рекомендации по безопасности движения на самокатах, велосипедах и др.

Изменения в законодательство о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности пока не внесены, эти участники дорожного движения с настоящее время считаются пешеходами и должны придерживать ПДД для пешеходов, сообщили в ГИБДД Тюменской области.