Пермский завод возобновил выпуск "Камы"

Завод "Форвард" запустил серийное производство велосипедов возрожденного бренда "Кама" к 300-летию Перми, у дилеров они появятся в ближайшие недели, сообщает Telegram-канал РИА Новости: экономика и санкции.
По данным канала, стоить такие велосипеды будут около 12-13 тысяч рублей. В 2023 году "Кама" будет выходить с конвейера в классическом красном цвете, в 2024 году модельный ряд расширят.
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