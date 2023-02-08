Пермский завод возобновил выпуск "Камы"

Фото - https://t.me/World_Sanctions

Завод "Форвард" запустил серийное производство велосипедов возрожденного бренда "Кама" к 300-летию Перми, у дилеров они появятся в ближайшие недели, сообщает Telegram-канал РИА Новости: экономика и санкции.

По данным канала, стоить такие велосипеды будут около 12-13 тысяч рублей. В 2023 году "Кама" будет выходить с конвейера в классическом красном цвете, в 2024 году модельный ряд расширят.