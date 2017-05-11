Тюменцам покажут, как изменится зона отдыха рядом со строящимся аквапарком

В Тюмени сделать привлекательной для горожан и туристов обещают территорию, соседствующую со строящимся аквапарком в заречных микрорайонах. Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции рассказал директор по связям с общественностью компании "Сибинтел-холдинг" Марк Добрянский. По его словам, паводок преобразившейся зоне отдыха грозить не будет, она станет безопасной, красивой и востребованной.

Аквапарк планируют открыть к 2018 году, ожидается, что он станет одним из самых крупных в России. Было отмечено, что его строительство движется по графику. Сейчас в здании аквапарка продолжаются работы по остеклению и отделке фасадов. Рядом с ним тюменцы уже могли заметить возведенную гостиницу, вскоре строители займутся ее отделкой.

3D-версию преображенного участка на улице Щербакова и готового аквапарка горожане смогут увидеть на выставке"Тюмень — наш дом", которая пройдет в Выставочном зале на Севастопольской 12 и 13 мая.