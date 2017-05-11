За неделю в регионе клещи покусали больше тысячи человек

В Тюменской области 2457 обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано на 10 мая. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

С 1 по 7 мая в местные медучреждения обратились 1161 человек, обнаруживших на себе присосавшегося клеща.

Напомним, в этом году мелкие переносчики инфекционных заболеваний пробудились в начале апреля. За это время в Тюмени зарегистрировано 873 случая присасывания. Клещевым энцефалитом и боррелиозом пока никто не заболел.

В области акарицидные обработки провели на 2840 га: в местах массового отдыха, на территории детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта и на кладбищах.

В Тюмени помочь взрослым, обнаружившим на себе присосавшегося клеща, могут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54А). Детей до 17 лет ждут в приемном отделении детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Мельникайте, 75).