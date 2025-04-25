В Тюмени с 21 апреля стартовали обработки парков и скверов от клещей

В тюменских лесах, парках и скверах противоклещевые обработки стартовали 21 апреля, они являются необходимым противоэпидемиологическим мероприятием и позволяют снизить численность клещей, а значит и риск для горожан и их питомцев получить инфекцию от присасывания насекомых, сообщили в администрации города.

К обработке от клещей территорий городских лесов Тюмени специалисты приступили с вечерних часов 22 апреля. Обработки начались с городских лесов и Гилевской рощи. В срок до 1 мая планируется обработать 217,1 га территорий лесов, в том числе лесные массивы улицы Дружбы и районов Мыс, Верхний Бор, озера Цимлянское, ЖК "Краснолесье" и "Мозаика Парк".

В Восточном округе Тюмени мероприятия по акарицидной обработке зеленых зон стартовали 23 апреля 2025 года. Первоочередное внимание уделяется местам массового пребывания горожан – паркам, скверам и бульварам. Обработка проводится в соответствии с установленными санитарными нормами при благоприятном прогнозе погоды – отсутствии осадков.

Также уже обработана Набережная реки Тура на площади 9,8 га, ее провели сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". Контроль после акарицидных обработок будет проводиться двукратно, на 3-5 день и через 15 календарных дней. На 3-5 день энтомологи смотрят, как подействовал препарат на иксодовых клещей, а на 15-20 день проверяют остаточное действие акарицидного средства.

Отметим, в Тюмени обитают два типа клещей: таежные и луговые. Первый пик их активности ориентировочно приходится на период с 20 апреля по 20 мая и зависит от природных и погодных условий. В этот период осуществляются массовые акарицидные обработки.