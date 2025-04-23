Швецова: "Боевой кадровый резерв" поможет участникам с самореализацией и трудоустройством

Как участникам специальной военной операции найти себя после службы? На этот вопрос бойцы и ветераны получают ответ в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова поделилась мнением о том, как как проект поможет участникам с самореализацией, трудоустройством и поддержкой.

Наши бойцы, ребята возвращаются со специальной военной операцией. И наша задача, органов власти - помочь им сориентироваться в мирной жизни. Именно для этого в Тюменской области реализуется проект "Боевой кадровый резерв" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора. Ребята уже прошли тестирование. В ближайшее время будут собеседования, полноценное обучение и, конечно же, стажировки. Я уверена, что благодаря "Боевому кадровому резерву" мы вырастим профессионалов, лидеров своей отрасли, тех людей, которые смогут повести за собой, те, кто будут работать в органах власти и откроют свое дело и будут активно развивать наш регион".

Более 1 100 участников и ветеранов спецоперации выразили желание присоединиться к проекту "Боевой кадровый резерв". После проверки анкет во второй тур, который предполагает тестирование, прошел 661 участник. С 28 апреля для тех, кто успешно выполнит задания второго тура, начнется онлайн-собеседование.