Мальчик из тюменского села разбился на чужом электросамокате

В поселке Степной Заводоуковского муниципального округа 24 апреля около 20:00 опрокинулся электросамокат, с управлением которого не справился его 11-летний водитель.
"Подросток рассказал, что электросамокат взяли без разрешения у родителей друга. С тяжелыми травмами несовершеннолетний самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в ГАИ.
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