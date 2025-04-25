Мальчик из тюменского села разбился на чужом электросамокате

14:26 25 апреля 2025
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В  поселке Степной Заводоуковского муниципального округа 24 апреля около 20:00 опрокинулся электросамокат, с управлением которого не справился его 11-летний водитель.

"Подросток рассказал, что электросамокат взяли без разрешения у родителей друга. С тяжелыми травмами несовершеннолетний самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в ГАИ.

Теги: Заводоуковск , подростки , самокаты
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