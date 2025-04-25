ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 100 за доллар

15:37 25 апреля 2025
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Курс доллара может достичь уровня 100 рублей к концу текущего года.  Такой прогноз дал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

"С учетом снижения цен на российскую нефть и растущего спроса на услуги зарубежного туризма, мы ожидаем постепенное ослабление рубля — примерно до 95-100 рублей за доллар к концу года. Геополитика может заметно искажать картину", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что текущий уровень рубля не соответствует макрофакторам, таким как динамика торговых потоков и снижение цен на нефть.

"Пока рано делать выводы об устойчивости укрепления рубля, поскольку новые расчетные схемы усложняют оценку динамики курса", — добавил Пьянов. При этом он отметил, что без укрепления рубля текущие темпы инфляции в первом квартале 2025 года могли бы быть на 1,5-2 процентных пункта выше фактически сложившихся 8%.

Теги: ВТБ , курсы валют , прогноз
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