Снижение ключевой ставки сейчас может привести к экономическим рецидивам, считают эксперты

Снижение ключевой ставки России в ближайшем будущем преждевременно, считают эксперты. Экономика еще требует "охлаждения", и несвоевременное снижение ставки будет сравнимо с прерыванием приема лекарств во время болезни, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов:

Высокая ставка - это антибиотик, причем неизвестный медицинской науке, экспериментальный, потому что у пациента с таким анамнезом, как Россия с санкционным давлением и бОльшей открытостью, чем у Ирана, мировая экономика еще не видела. Поэтому мы принимаем сейчас экспериментальный антибиотик. Даже главврач на Неглинной не может сказать, какой период его приёма. Но если этот приём антибиотика прервать раньше срока, то начнётся рецидив, проявление симптомов. И самое плохое — это резистентность к этому антибиотику, и нам придётся опять находить новый экспериментальный антибиотик, более сильный, чем сейчас принимаемый.

По словам Пьянова, Центральный банк при принятии решения о снижении ставки будет "дожидаться гарантированного преодоления всех симптомов", иначе "резистентность и проявление симптомов будет иметь большую цену".

Из позитивных сигналов в экономике первый зампред ВТБ отметил замедление кредитования. Однако инфляция в годовом выражении остается на двухзначных значениях, квартальное замедление деловой активности не сильное, рост реальных зарплат остается высоким, напряженность на рынке труда.