Участники "Боевого кадрового резерва" готовятся к онлайн-собеседованию

Первый этап проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", который предполагал регистрацию из более 1100 желающих прошли 661 ветеран и участник СВО, второй отборочный этап - тестирование - по просьбе действующих военнослужащих был продлен до 28 апреля. Те, кто успешно справится с заданиями второго этапа, с этой же даты сможет пройти онлайн-собеседование.

Ход реализации проекта участники межведомственного совещания обсудили в правительстве региона во вторник. О требованиях и сроках своим мнением могли поделиться руководители органов власти региона, силовых ведомств и организаций.

Онлайн-собеседование для находящихся в зоне СВО станет завершающим, по его результатам определятся финалисты, к обучению они смогут приступить, когда вернутся домой. А вот успешно прошедшие собеседование етераны специальной военной операции после собеседования перейдут на очный этап отбора.

"Межведомственное взаимодействие — залог успеха при реализации столь масштабного и важного проекта. Сейчас наша первоочередная задача — максимальная прозрачность каждого этапа для участников, представителей общественных институтов и жителей региона", - отметила директор департамента общественных связей ТО Ирина Широкова.

Руководитель отделения Фонда "Защитники Отечества", член Общественного совета проекта Динара Поштаренко подчеркнула важность проекта для кандидатов, так как он дает возможность научиться разумно оценивать свой потенциал и ресурсы, грамотно их распределять, чтобы продолжать приносить Родине, но уже на гражданской службе.

Ранее сообщалось, что не менее 20 военнослужащих не успели пройти тестирование из-за выполнения боевых задач, поэтому было решено предоставить им возможность ответить на опросы до 28 апреля.