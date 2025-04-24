Более тысячи обращений по поводу присасывания клещей зафиксировано в Тюменской области

Свыше тысячи обращений граждан по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области с 3 марта 2025 года, на начало недели в 22% случаях из них пострадавшими стали дети, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших. На 22 апреля случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры. На 22 апреля вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 29 000 человек.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ с 21 апреля проводятся запланированные акарицидные обработки с контролем их качества.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям г. Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, д. 54 А). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона 2025 года исследовано от населения 113 клещей, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 3%, возбудитель клещевого боррелиоза в 13% клещей.