Свыше тысячи гектаров скверов и кладбищ в Тюменской области обработали от клещей

В целях предотвращения присасывания клещей в местах проведения массовых мероприятий, зонах отдыха, на территориях детских садов, школ, медрганизаций, объектов культуры и спорта, кладбищ с 21 апреля 2025 года проводятся акарицидные обработки.

Запланировано обработать с учётом кратности 9 000 га, в том числе 1 500 га территории организаций летнего отдыха детей и их оздоровления. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" проводит контроль качества обработок.

На 5 мая обработано 1154 га, в том числе в Ишиме подлежало обработке 114 га, обработано 100% от плана (территории школ, садов, кладбища),. В Тюмени обработаны также кладбища, места отдыха населения - набережная реки Туры, скверы, парки, территории детских садов.