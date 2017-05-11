Последний звонок услышат больше 9 тысяч тюменских выпускников

Последний звонок пройдет во всех школах Тюмени 23 мая. На этот раз девятый класс окончат 6 400 ребят, одиннадцатый — более 3 300.

"Во многих школах уже начались приготовления к этому трогательному школьному празднику. В образовательных учреждениях сложились свои традиции: прощаясь со школой, ученики запускают в небо воздушные шары, танцуют прощальный школьный вальс, сажают деревья и цветы в школьном дворе", — рассказывают в городском департаменте образования.