Последний звонок услышат больше 9 тысяч тюменских выпускников

Последний звонок пройдет во всех школах Тюмени 23 мая. На этот раз девятый класс окончат 6 400 ребят, одиннадцатый — более 3 300.
"Во многих школах уже начались приготовления к этому трогательному школьному празднику. В образовательных учреждениях сложились свои традиции: прощаясь со школой, ученики запускают в небо воздушные шары, танцуют прощальный школьный вальс, сажают деревья и цветы в школьном дворе", — рассказывают в городском департаменте образования.
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