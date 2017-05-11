Пятнадцать тюменских призывников отправятся в президентский полк

Пятнадцать новобранцев из Тюменской области отобрали для службы в президентском полку. Торжественные проводы юношей пройдут в Тюмени 16 мая в 12 часов у Исторического сквера у мемориала "Вечный огонь".

"Президентский полк — элитная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, официальной резиденции президента Российской Федерации и других важных государственных объектов. В президентском полку проходит службу по призыву молодежь большинства регионов нашей страны. Молодых людей объединяет горячая любовь к Родине, стремление с высоким качеством выполнить возложенные задачи, честно и добросовестно исполнить свой воинский долг", — рассказывают в региональном центре допризывной подготовки "Аванпост".