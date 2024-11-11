День призывника отметят в Тюмени

Торжественная церемония, посвященная Дню призывника, в пятницу, 15 ноября, состоится на площади Памяти.

В 13:00 начнут работу различные патриотические интерактивные площадки. В 14:00 — торжественное построение обучающихся образовательных учреждений и допризывной молодежи города. В завершение церемонии присутствующие почтят память героев, отдавших свои жизни за свободу Родины, минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Дата совпадает с осенним призывом в ряды Вооруженных Сил России, а сам день учрежден в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи, напоминают в администрации города.