День призывника отметят в Тюмени

17:55 11 ноября 2024
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Торжественная церемония, посвященная Дню призывника, в пятницу, 15 ноября, состоится на площади Памяти.

В 13:00 начнут работу различные патриотические интерактивные площадки. В 14:00 — торжественное построение обучающихся образовательных учреждений и допризывной молодежи города. В завершение церемонии присутствующие почтят память героев, отдавших свои жизни за свободу Родины, минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Дата совпадает с осенним призывом в ряды Вооруженных Сил России, а сам день учрежден в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи, напоминают в администрации города.

Теги: администрация Тюмени , призывная кампания , призывники
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