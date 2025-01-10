Тюменская область в осенний призыв отправила в армию более двух тысяч срочников

19:15 10 января 2025
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На срочную службу в армию во время осеннего призыва 2024 года из региона отправлено более двух тысяч ребят.

Призывная кампания завершилась 31 декабря. молодые тюменцы будут служить в частях Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Войск национально гвардии. Альтернативную службу выбрали 6 тюменцев, сообщает информационный центр правительства области ос ссылкой на данные военкомата.

Теги: военнослужащие , призывники
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