Двадцать новобранцев из Тюмени пополнят ряды Президентского полка

Двадцать жителей Тюменской области по призыву будут проходить службу в Президентском полку. Церемонию их проводов по традиции провели на Исторической площади Тюмени, сообщили в пресс-службе реготделения "Единой России".

"Дважды в год мы провожаем ребят на службу от Вечного огня. Здесь же расположен барельеф с изображением Красной площади: в ноябре 1941 года, когда оттуда на фронт уходили войска, и в июне 1945, когда на Параде Победы к стенам Кремля были брошены знамена гитлеровских войск. Тюменские новобранцы будут обеспечивать безопасность Кремля — официальной резиденции президента России, стоять в почетном карауле на посту №1 у Вечного огня на могиле неизвестного солдата", -обратился к будущим солдатам заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Он пожелал ребятам достойно служить Родине и с честью нести гордое имя воина-сибиряка и вручил подарки от регионального отделения партии "Единая Россия".

Подполковник Сергей Лямин отметил, что Президентский полк уникален, он подчиняется непосредственно президенту РФ – верховному главнокомандующему. Призывник походит строгий отбор и должен соответствовать ряду критериев, среди них: рост от 175 до 190 сантиметров, хорошее знание русского языка, отсутствие татуировок, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования и др.

"Я занимался в региональном центре допризывной подготовки "Аванпост", конечно, это мне помогло, поскольку физическая подготовка очень важна", - рассказал призывник Дмитрий Лемза.

Молодой человек говорит, что готовился к службе в армии и мечтал, что попадет в Президентский полк. После школы учился в колледж транспортных технологий и сервиса. После срочной службы хотел бы остаться в Президентском полку по контракту.