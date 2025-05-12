Спартакиада допризывной молодежи начнется в Тюмени 15 мая

Тюмени состоится первый этап Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут с 15 по 16 мая на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, спортивного комплекса "Гагаринский" и регионального центра "Аванпост". В них примут участие 11 команд из различных муниципалитетов региона.

В Спартакиаде участвуют команды из шести юношей в возрасте от 14 до 17 лет, представляющие Ишимский, Ярковский, Юргинский, Аромашевский, Упоровский и Вагайский, Заводоуковский муниципальные округа и города Тобольск, Ялуторовск и Тюмень.

В первый день соревнований участников ждет полоса препятствий с обще-контрольными упражнениями военно-прикладного спорта, где будут важны скорость, точность и ловкость. Затем команды перейдут в спортивный комплекс для выполнения плавания на дистанции 50 метров. Второй день будет посвящен проверке физической подготовки: участники выполнят подъем с переворотом на перекладине и пробегут дистанции 100 и 3000 метров.

По итогам этапа команды-победители получат медали, лучшие курсанты отправятся на Всероссийскую Спартакиаду.