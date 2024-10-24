Три муниципалитета Тюменской области выполнили план по призыву на срочную службу в ВС РФ

Задание по призыву граждан полностью выполнили в Армизонском, Сорокинском и Ялуторовском районах. Ведомство совместно с Управлением МВД РФ по Тюменской области и его территориальными подразделениями проводит мероприятия по розыску жителей, которые уклоняются от призыва. Объятом шла речь на заседании призывной комиссии Тюменской области в правительстве региона.

В мероприятии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. О ходе осенней призывной кампании в регионе рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков:

"В муниципальных образованиях области работают 27 призывных комиссий. В ходе осенней призывной кампании 2024 года в соответствии с заданием Министерства обороны Российской Федерации планируем направить для прохождения военной службы около 2000 человек. Для отправки организовано более 80 команд".

По итогам заседания глава региона дал ряд поручений, в частности: медицинским учреждениям - принимать без очереди граждан, направленных на дополнительное медобследование; образовательным организациям направлять в военные комиссариаты муниципальных образований сведения об отчисленных гражданах из образовательных организаций; главам муниципалитетов добиться 100% явки граждан на призывные комиссии.