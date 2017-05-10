Тюмень за день: 10 мая

Тюменцам обещают неделю дождей
По прогнозу виртуальных синоптиков, в течение ближайшей недели в Тюмени ожидаются ежедневные дожди.
В Тюмени может появиться улица Пожарных и Спасателей
В областном центре улица Пожарных и Спасателей может появиться в районе озера Алебашево. Такое название для пока безымянного элемента уличной сети предложили в ГУ МЧС по Тюменской области.
В Тюмени моржи совершили "победный" заплыв по Туре
Вчера, 9 мая, в Тюмени в 27-й раз прошел заплыв любителей купания в прохладной воде, посвященный Дню Победы. В этом году от пешеходного моста с левого берега Туры стартовали около сотни моржей из Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска.
Тюменцы могут сделать прописку новорожденному в МФЦ
Новая услуга для новорожденных появилась в тюменских центрах "Мои Документы". Там тюменцы могут прописать в квартире недавно появившегося на свет ребенка. До этого оформить регистрацию по месту жительства маленького гражданина в центрах можно было только в индивидуальных домах.
В Тюмени горел очередной дом на улице Совхозной
В областном центре пожар в районе Червишевского тракта произошел вчера, 9 мая, около семи утра. На улице Совхозной выгорел частный жилой дом размером 7,5 на 10,5 метров.
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