Тюмень за день: 10 мая

Тюменцам обещают неделю дождей

По прогнозу виртуальных синоптиков, в течение ближайшей недели в Тюмени ожидаются ежедневные дожди.

В Тюмени может появиться улица Пожарных и Спасателей

В областном центре улица Пожарных и Спасателей может появиться в районе озера Алебашево. Такое название для пока безымянного элемента уличной сети предложили в ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюмени моржи совершили "победный" заплыв по Туре

Вчера, 9 мая, в Тюмени в 27-й раз прошел заплыв любителей купания в прохладной воде, посвященный Дню Победы. В этом году от пешеходного моста с левого берега Туры стартовали около сотни моржей из Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска.

Тюменцы могут сделать прописку новорожденному в МФЦ

Новая услуга для новорожденных появилась в тюменских центрах "Мои Документы". Там тюменцы могут прописать в квартире недавно появившегося на свет ребенка. До этого оформить регистрацию по месту жительства маленького гражданина в центрах можно было только в индивидуальных домах.

В Тюмени горел очередной дом на улице Совхозной

В областном центре пожар в районе Червишевского тракта произошел вчера, 9 мая, около семи утра. На улице Совхозной выгорел частный жилой дом размером 7,5 на 10,5 метров.