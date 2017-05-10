В Тюмени моржи совершили "победный" заплыв по Туре

Вчера, 9 мая, в Тюмени в 27-й раз прошел заплыв любителей купания в прохладной воде, посвященный Дню Победы.

В этом году от пешеходного моста с левого берега Туры стартовали около сотни моржей из Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска. Пойти до конца и осилить пятикилометровую дистанцию до совмещенного моста Мельникайте решились только десять пловцов. Остальные выбрали отрезки в 25 метров — для новичков и в 300 метров — для более опытных спортсменов.

Добавим, что вчера температура воды в Туре составляла около + 7 градусов.

Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени