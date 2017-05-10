Тюменцам обещают неделю дождей

По прогнозу виртуальных синоптиков, в течение ближайшей недели в Тюмени ожидаются ежедневные дожди.
Сегодня, 10 мая, в областной столице воздух прогреется до 17 градусов тепла, в течение дня пройдет дождь. В четверг с утра будет пасмурно, днем на короткое время небо прояснится, но поздним вечером также ожидается дождь. Температурный фон не изменится.
Утром в пятницу ожидаются осадки, днем похолодает до плюс 12 градусов.
В субботу, 13 мая, вновь потеплеет до плюс 18, день пройдет без осадков, вечером прольется дождь. В воскресенье температура днем составит около 12 градусов тепла, в течение дня пройдут дожди.
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