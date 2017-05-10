В Тюмени может появиться улица Пожарных и Спасателей

В областном центре улица Пожарных и Спасателей может появиться в районе озера Алебашево. Такое название для пока безымянного элемента уличной сети предложили в ГУ МЧС по Тюменской области.
В ближайшее время этот вариант рассмотрят на очередном заседании комиссии, ведающей этими вопросами в городской администрации.
Высказаться по поводу такого предложения тюменцы могут до 17 мая. Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, по телефону 51-00-75 или по электронной почте: SomovaSM@tyumen-city.ru.
Напомним, что недавно в этом же районе три элемента сети также получили названия. Теперь там есть улица братьев Бондаревых, улица Евгения Войнова и улица Тимофея Кармацкого.
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