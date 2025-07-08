В честь главы советской разведки Фитина назовут одну из улиц Тюмени

Улица в честь руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина появится в Тюмени, с инициативой ранее выступила ассоциация "Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области", сообщается на сайте администрации города.

Фитин Павел Михайлович – уроженец села Ожогино Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии, руководитель внешней разведки СССР, награждён орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медалями "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За победу над Японией", "За боевые заслуги", "В память 800-летия Москвы", "30 лет Советской Армии и Флота".

Предложение о наименовании улицы было опубликовано на портале "Я решаю!", из 89 проголосовавших 81 житель города высказался "за".

"В Год героев и 80-летия Великой Победы особенно важно помнить и чтить память людей, кто своим подвигом оставил след в отечественной истории. Павел Михайлович Фитин как раз был такой личностью. Но десятки лет его имя было засекречено и никому не известно. Теперь мы имеем уникальную возможность открыть общественности его заслуги и подвиги", - выступила на заседании комиссии по топонимике поручению ассоциации "Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области" Анастасия Шестакова.

Она напомнила, что в 2024 году на площади Борцов Революции был открыт монумент Павлу Фитину, в этом году от него до памятника Фитину на Остоженке в Москве провели первый Всероссийский автомотопробег памяти разведчика. Также в этом году написана и вышла из печати книга тюменского историка Александра Вычугжанина "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса".