Тюменцы могут сделать прописку новорожденному в МФЦ

Новая услуга для новорожденных появилась в тюменских центрах "Мои Документы". Там тюменцы могут прописать в квартире недавно появившегося на свет ребенка. До этого оформить регистрацию по месту жительства маленького гражданина в центрах можно было только в индивидуальных домах.

"Мы работаем над тем, чтобы у родителей была возможность за один визит нашего центра оформить все необходимые документы. Сейчас при получении свидетельства о рождении малыша у родителей имеется возможность прописать его и получить на него медицинский полис, воспользоваться социальной поддержкой и иными услугами госорганов", — рассказал директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Регистрация по месту жительства доступна только для граждан, которые еще нигде не были прописаны. Для подачи заявления родителю необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.