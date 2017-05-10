В Тюмени горел очередной дом на улице Совхозной

В областном центре пожар в районе Червишевского тракта произошел вчера, 9 мая, около семи утра. На улице Совхозной выгорел частный жилой дом размером 7,5 на 10,5 метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, в тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются. По сведениям очевидцев, в огне никто не пострадал.

Напомним, 26 апреля на той же улице горели сразу два частных дома, в одной из уничтоженных огнем построек проживала многодетная семья.

Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com