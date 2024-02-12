Тюменские врачи спасли женщину, которая при врзыве газа в Тобольске получила сверхкритические ожоги

Врачи Тюменской области спасли жительницу Тобольска, которая пострадала при пожаре от взрыва бытового газа в своей квартире 1 октября 2023 года. Женщина получила сверхкритические ожоги, которые обычно приводят к смерти, сообщает информационный центр правительства ТО.

В таких случаях важно соблюсти правило "золотого часа". 60 минут — время, за которое пострадавший должен получить экстренную реанимационную терапию. Медики Областной больницы №3 (Тобольск) сработали слажено, четко и быстро. Через несколько минут женщина с ожогами 80% тела была доставлена в реанимацию местной больницы. Все процедуры согласовывали с тюменскими специалистами. Затем сотрудники Центра медицины катастроф эвакуировали пострадавшую в Тюмень. Уже через 12 часов с момента травмы она находилась в палате интенсивной терапии Ожогового отделения ОКБ №1.

"В течение трех недель пациентка получала комплексное лечение, прошла несколько этапов некрэктомии (удаление нежизнеспособных тканей). Площадь ран постепенно сократилась до 15%. Далее требовалась аутодермопластика (закрытие кожного дефекта лоскутом собственной кожи). Эту операцию мы выполнили в штатном режиме, без осложнений", - рассказал хирург-комбустиолог, заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 Александр Поляков.

Через месяц пациентку перевели в общую палату, где лечилась еще сто дней и сегодня выписалась. Теперь она будет проходить реабилитацию по месту жительства и находиться на диспансерном наблюдении в ОКБ №1.



