Пожар на улице Совхозной в Тюмени: многодетной семье нужна помощь

ЧП произошло накануне вечером на улице Совхозной, в районе Червишевского тракта.

Как сообщили корреспонденту интернет-издания "NewsProm.Ru" в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 19:19. Горели два частных дома мансардного типа и баня. На место происшествия пожарные приехали через пять минут, в 19:54 пожар был локализован, а в 20:29 — полностью потушен. В борьбе с огнем было задействовано 33 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи. Пожар начался с бани, затем огонь перекинулся на два соседних дома. Спасатели ликвидировали с места возгорания один газовый баллон, два кислородных и один ацетиленовый.

В результате ЧП огнем полностью уничтожены баня и дом, в котором проживала многодетная семья с маленькими детьми. Сейчас им требуется помощь неравнодушных тюменцев.

"Помощь нужна любая, так как ничего не осталось. Сгорело все, только документы успели спасти. Сейчас нужны вещи на весну и лето для малышей – троим мальчикам – им 1 год, 3 года и 6 лет, и девочке 2 лет. Также нужны женские вещи 48 размера для меня и сестры, вещи для мамы 46 размера и для папы – 56 размер. Телефон для связи - 89995402984", — рассказала пострадавшая Ксения Перфенова.

Добавим, огонь затронул и соседний дом, там поврежден мансардный этаж.

Фото: группа "ЧС Тюмень"/vk.com.