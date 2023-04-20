Следователи выявили, что найденные при пожаре в Тюмени супруги были убиты

Обвинение в убийстве супружеской пары, чьи тела обнаружены в бытовке после пожара 17 апреля на улице Комарова, предъявлено их 23-летнему знакомому, сообщает пресс-служба судов ТО.

По версии сотрудников СУ СК по Тюменской области, 17 апреля обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшим 1972 года рождения в вагончике. На фоне выпитого алкоголя между мужчинами произошел конфликт из-за малозначительного повода. В ходе ссоры молодой человек схватил металлическую трубу, которой нанес многочисленные удары по голове и телу сначала мужчине, а затем и его супруге. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления,

Вину в предъявленном обвинение молодой человек признал частично, по постановлению суда он будет находиться в СИЗО по 16 июня 2023 года.