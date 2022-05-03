Как действовать при обнаружении пожара в лесу, рассказали жителям Тюменской области

Специалисты Авиалесоохраны не советуют тушить лесной пожар самостоятельно. "В первую очередь необходимо сообщить о возгорании на прямую линию лесной охраны, -подчеркнуто в пресс-релизе ведомства. - Звонок на прямую линию (8 800 100 94 00) –бесплатный, звонки круглосуточно принимаются диспетчерской службой. Вас соединят с региональной диспетчерской службой либо с диспетчерской службой в Москве".

Нужно быть готовым сообщить следующую информацию:

- Что именно вы видите (перечислите, что горит: деревья? трава? лесная подстилка? торф?). Если вы наблюдаете огонь, сообщите, какая у него примерная высота (ниже человеческого роста? Выше человеческого роста?

- Опишите свое местонахождение. Назовите ближайший населенный пункт, а также все, что поможет лесопожарным службам отыскать пожар. В описание могут входить ближайшие к въезду в лес автозаправки, реки, мосты, кладбища, магазины, просеки (широкие дороги, прорубленные в лесу), грунтовые и асфальтовые дороги. Помогут также надписи на квартальных столбах, сообщения, что вы видите просеку (узкую полосу, прорубленную в лесу), опашку (углубленную полосу в земле вокруг участка леса или некоторых населенных пунктов), памятные стелы, информационные щиты и др). Если вы находитесь за рулем или едете в общественном транспорте – расскажите, в каком направлении и откуда вы едете.

- Свое имя (фамилию называть не обязательно, она потребуется только в тех случае, если вы намерены впоследствии запросить информацию о принятых мерах).

При необходимости диспетчер задаст вам дополнительные вопросы. Старайтесь отвечать коротко и четко, если вы не знаете ответа на тот или иной вопрос – отвечайте "не знаю". На прямую линию можно сообщать не только о пожарах, но и незаконных рубках, свалках мусора, о повреждении леса насекомыми и любых незаконных действиях, производящихся в лесу, сообщает Тюменская линия.