Один из трех пострадавших при пожаре в Тобольске - в крайне тяжелом состоянии

09:06 02 октября 2023
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В Тобольске при пожаре в многоквартирнром жилом доме №3 на улице Ремезова пострадали три человка, двое ииз них - в удовлетворительном состоялии, один -  в крайне тяжелом.

"В настоящее время двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии, 1 пациент в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь"- сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В тобольских пабликах пишут, что в реанимации находится женщина из квартиры, в которой взорвался газ, она мать троих детей, которых в момент взрыва не было дома. 

Теги: пожар , пострадавшие , Тобольск
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