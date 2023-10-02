Один из трех пострадавших при пожаре в Тобольске - в крайне тяжелом состоянии

В Тобольске при пожаре в многоквартирнром жилом доме №3 на улице Ремезова пострадали три человка, двое ииз них - в удовлетворительном состоялии, один - в крайне тяжелом.

"В настоящее время двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии, 1 пациент в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь"- сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В тобольских пабликах пишут, что в реанимации находится женщина из квартиры, в которой взорвался газ, она мать троих детей, которых в момент взрыва не было дома.