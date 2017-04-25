Тюмень за день: 25 апреля

Фото Сергея Бушуева

Все об индустрии красоты тюменцы узнают на выставке

Специализированные выставки "Медицина", "Стоматология-2017", "Индустрия красоты" пройдут в тюменском выставочном центре с 26 по 28 апреля.

Тюмень готовится принять международные армейские игры

В июне и августе Тюмень примет этапы всероссийских и международных военных игр АРМИ-2017. Совещание по подготовке и проведению мероприятия провел накануне глава региона Владимир Якушев.

Тюменские теплосети испытали на прочность

Несколько дефектов на отдельных участках тепловых сетей выявили сегодня специалисты Уральской теплосетевой компании при проведении плановых испытаний. На максимальную температуру проверили теплоносители в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1. Географически - это Центральный и Ленинский округа, район Затюменки.

Тюменскими дворами займутся в июне

В Тюмени работы по благоустройству дворов начнутся с 1 июня. Напомним, в этом году в нашем городе планируют преобразить 27 придомовых территорий.

В ночь музеев тюменцев проведут по новому зданию музейного комплекса

В этом году "Ночь музеев" пройдет в Тюмени 20 мая. В этот день хорошо известные тюменцам музеи комплекса имени Словцова будут принимать посетителей с 18.00 до 02.00.