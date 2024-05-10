Как подготовить картофель, чтобы получить хороший урожай

Для хорошего урожая картофеля нужно провести подготовку материала. Что делать и в какой последовательности, рассказала дачница с 30-летним стажем Елена Назарова.

Лучший вариант – взять качественный семенной однолетний картофель.

Первый этап

Прежде всего, необходимо достать семенной картофель и отсортировать его. Обращайте внимание на здоровые клубни весом не более 80 граммов. Они должны быть без вмятин, следов гнили и каких-либо повреждений. Совсем мелкую картошку не следует использовать, иначе по осени урожай не порадует.

Второй этап

Поместите посадочный материал в теплое место, где нет проблем с освещением. Это может быть теплица или комната. Дневная температура в помещении не должна быть ниже 14 градусов тепла, а ночная – не ниже 6-ти. Укладывать клубни стоит в один-два слоя почками вверх – на стеллажи или в решетчатые деревянные или пластиковые ящики. Для того чтобы они равномерно прорастали, периодически нужно переворачивать картошку.

Третий этап

Когда у клубней образуются ростки длиной около 1,5 сантиметра, перед посадкой их следует обеззаразить. Это необходимая мера для защиты картошки от заболеваний.

– Чтобы протравить картофель и избавить материал от патогенов, существует масса вариантов. Я являюсь приверженцем нескольких самых проверенных. 1. Можно опрыскать клубни 1% раствором бордоской жидкости. 2. Обработайте семенной материал стимуляторами роста, их огромное количество – Циркон, АгроСтимул, Биодукс, Матрица роста, Энергия-М и прочие. 3. Подержите картофель в течение 20-25 минут в растворе борной кислоты (50 граммов не 1 литр теплой воды) или марганцовки (1 грамм на 10 литров), – поделилась тюменка.

Четвертый этап

Спустя пару дней после того, как вы протравили клубни, их можно обработать специальными растворами минеральных удобрений. Они напитают клубни питательными элементами, повысят иммунитет овощей и улучшат их всхожесть.

– Из таких средств особенно уважаю Растворин и смесь аммиачной селитры и суперфосфата (по 0,3-0,4 килограмма того и другого вещества на 10 литров воды), – сообщает Тюменская область сегодня.