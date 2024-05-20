В Тюмени впервые проведут соревнования по триатлону IRONSTAR 113

С 14 по 16 июня областная столица впервые станет площадкой для проведения такого масштабного фестиваля, как "IRONSTAR TYUMEN 2024". Фестиваль обещает стать первыми крупнейшими соревнованиями по триатлону в нашем регионе.

В гонке за лидерство примут участие мужчины и женщины от 18 до 80 лет и старше. В ходе состязаний спортсмены смогут продемонстрировать свои способности в трех этапах: плавание (1,93 км), велогонка (90 км) и бег (20 км).

Участники смогут поставить личные рекорды, уложившись в лимиты спортивных этапов: плавание (1 час 10 минут), плавание + велогонка (5 часов 10 минут), плавание + велогонка + бег (8 часов).

Основной локацией проведения состязаний и местом стартового городка станет площадь у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1). Плавательный этап пройдет по течению реки Тура. Маршрут велогонки ляжет по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени. Беговые дистанции участникам предстоит преодолеть на 4-х уровневой набережной реки Тура.

Сильнейшие атлеты, которые продемонстрировали успешный результат за последние 3 года, а также обладатели pro-лицензий, смогут принять участие в категории "элита". Участники, желающие пройти один вид дистанции, смогут объединиться с друзьями и пройти испытания в формате эстафеты. Также в соревнованиях примут участие паратриатлеты в индивидуальном зачете и в составе команд.