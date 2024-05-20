Нацпроект "Демография" расширяет карьерные перспективы

В 2024 году в Тюменской области продолжается организация обучения в рамках национального проекта. Расширился перечень категорий граждан, которые могут пройти бесплатное обучение для последующего трудоустройства или сохранения занятости. Принять участие в проекте могут:
- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста;
- безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
- отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет включительно, имеющих трудности с поиском работы;
- граждане (как женщины, так и мужчины), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- люди с инвалидностью;
- граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы (занятые и незанятые граждане, которые предварительно направили заявление на оказание государственной услуги по поиску подходящей работы в органы службы занятости);
- работники, находящиеся под риском увольнения;
- ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;
- лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР с 2014 года;
- члены семей погибших ветеранов СВО и участников боевых действий на территории ДНР и ЛНР;
- граждане Украины, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Чтобы принять участие в проекте нужно:
- выбрать образовательную программу из перечня, представленного на портале "Работа России", и направить заявление на обучение;
- посетить отделение Центра занятости населения Тюменской области по месту жительства для получения государственной услуги по профессиональной ориентации;
- заключить договор с потенциальным или действующим работодателем. С потенциальным работодателем — в том случае, если после обучения вы планируете трудоустроиться. С действующим работодателем — в том случае, если на данный момент вы уже трудоустроены. Граждане, признанные безработными, могут заключить такой договор с Центром занятости.
Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявление на обучение можно на портале "Работа России".
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