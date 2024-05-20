Нацпроект "Демография" расширяет карьерные перспективы

В 2024 году в Тюменской области продолжается организация обучения в рамках национального проекта. Расширился перечень категорий граждан, которые могут пройти бесплатное обучение для последующего трудоустройства или сохранения занятости. Принять участие в проекте могут:

- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста;

- безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

- отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет включительно, имеющих трудности с поиском работы;

- граждане (как женщины, так и мужчины), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

- люди с инвалидностью;

- граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы (занятые и незанятые граждане, которые предварительно направили заявление на оказание государственной услуги по поиску подходящей работы в органы службы занятости);

- работники, находящиеся под риском увольнения;

- ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;

- лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР с 2014 года;

- члены семей погибших ветеранов СВО и участников боевых действий на территории ДНР и ЛНР;

- граждане Украины, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Чтобы принять участие в проекте нужно:

- выбрать образовательную программу из перечня, представленного на портале "Работа России", и направить заявление на обучение;

- посетить отделение Центра занятости населения Тюменской области по месту жительства для получения государственной услуги по профессиональной ориентации;

- заключить договор с потенциальным или действующим работодателем. С потенциальным работодателем — в том случае, если после обучения вы планируете трудоустроиться. С действующим работодателем — в том случае, если на данный момент вы уже трудоустроены. Граждане, признанные безработными, могут заключить такой договор с Центром занятости.

Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявление на обучение можно на портале "Работа России".